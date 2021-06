GNR apreende mais botijas da droga do riso em Almada

Rogério Matos Hoje às 15:51 Facebook

A GNR apreendeu em Almada 19 botijas de óxido nitroso, apelidada como a droga do riso e vendida em balões em festas desde o início da pandemia. A apreensão deu-se na sexta-feira e não é inédita no Monte da Caparica. A 18 de maio, na mesma zona, os militares da GNR apreenderam 164 botijas deste anestesiante médico que provoca um sentimento de euforia momentânea, mas cuja toma em excesso e sem acompanhamento profissional pode provocar lesões cerebrais.

A recente apreensão deu-se na sequência de uma ação de patrulhamento. Os militares da GNR abordaram uma viatura na via pública com dois indivíduos de 37 e 55 anos e verificaram que no interior tinham 19 botijas de óxido nitroso.

Os suspeitos foram identificados e alvos de contraordenação por não possuírem autorização do para transportar este medicamento hospitalar. Os processos foram encaminhados para o Infarmed. As coimas variam entre os 2.500 euros e os cinco mil euros. As botijas foram apreendidas, bem como cerca de 180 euros em numerário.

Em maio, no dia 18, a GNR apreendeu também numa ação de patrulhamento 164 botijas de óxido nitroso numa viatura. Os ocupantes, homens com idades entre 27 e 30 anos, sem antecedentes criminais, foram identificados e alvos de processos de contraordenação enviados para o Infarmed, responsável pelos processos. Os factos foram remetidos para o Ministério Público de Almada.

A primeira apreensão de uma botija de óxido nitroso pelas autoridades deu-se no Seixal durante uma festa ilegal que decorria numa discoteca sem licença para funcionamento no final de abril. A PSP encontrou indícios de que estaria a ser vendida a droga do riso e por isso apreendeu duas botijas de óxido nitroso e vários balões. O material apreendido foi remetido para o Ministério Público do Seixal para apuramento de ilícitos criminais.