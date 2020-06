GNR apreendeu armas num processo de pai que agrediu filho

Glória Lopes Hoje às 15:33 Facebook

A GNR de Bragança informou, esta sexta-feira, que, afinal, não foi o homem de 20 anos, residente em Miranda do Douro, que agrediu o pai, mas sim o contrário.

A GNR havia informado, através de um comunicado, que militares do Posto Territorial de Miranda do Douro haviam apreendido, no dia 3 de junho, duas caçadeiras, no âmbito de um processo de violência doméstica em Miranda do Douro.

No decorrer da investigação, os militares da Guarda apuraram que um jovem, de 20 anos, agrediu o seu pai, de 51 anos. Entretanto, a GNR retificou a informação inicial, dando conta de que a vítima, afinal, o filho e o agressor o pai.

Foi realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender duas caçadeiras como medida cautelar.