GNR casado condenado por ameaçar namorada 18 anos mais nova

Guarda marcou casamento com rapariga, mas no dia não apareceu. Tribunal aplicou pena de dois anos e quatro meses, suspensa.

Um militar da GNR, colocado num posto de Vila Nova de Gaia, foi condenado por violência doméstica por, ao longo de três anos, ter insultado, vigiado e maltratado a jovem com quem manteve um relacionamento amoroso. Apesar de casado e com filhos, o guarda chegou a marcar casamento com a rapariga - 18 anos mais nova e que desconhecia que o militar já tinha uma família - mas não compareceu à cerimónia marcada na conservatória. E também não cumpriu as ordens do juiz para se manter afastado da vítima, continuando a humilhá-la e a ameaçá-la de morte.