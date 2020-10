GNR com dois casos positivos em Vale de Cambra

Sofia Cristino Hoje às 00:10 Facebook

Dois militares do posto da GNR de Vale de Cambra testaram positivo à covid-19, confirmou ao JN o porta-voz da GNR, Hélder Barros. Sete, cinco que estiveram em contacto direto com o primeiro infetado e um que esteve em contacto direto com o segundo, estão agora em isolamento.

"O primeiro caso positivo é de ontem, sexta-feira. De imediato, foi feito o rastreamento para identificar com quem o militar contactou, tendo sido identificados cinco contactos relevantes, os quais estão todos em quarentena. Destes um já fez teste pelo Serviço Nacional de Saúde e também testou positivo, pelo que o processo repetiu-se. Identificou-se um contacto relevante, que entra em quarentena agora e também será testado pelo centro clínico", avança Hélder Barros. "Os outros quatro serão ainda testados, dois deles amanhã, domingo, e outros dois na segunda-feira. O dia do teste depende do dia em que mantiveram contacto com o infetado", acrescenta.

O porta-voz da GNR garante que "todos estes procedimentos seguem as orientações da Direção Geral de Saúde". Alguns dos militares que continuam a trabalhar no posto da GNR de Vale de Cambra, que preferiram manter o anonimato, consideram, porém, ao JN, que todos deveriam ser testados, "independentemente de serem contactos diretos ou não, uma vez que acaba sempre por haver contacto". Avançam ainda que "há vários com sintomas de covid-19" e queixam-se da falta de fornecimento de proteção individual.