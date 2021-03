GNR com duas novas "bombas" para transporte de órgãos

JN Hoje às 09:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem duas novas viaturas de alta cilindrada dedicadas ao transporte urgente de órgãos. Os carros, no valor de 250 mil euros, foram apreendidos em sede de processos-crime e reverteram a favor do Estado

Uma das viaturas é um Nissan GT-R Black Edition com 530 cavalos e que pode atingir 370 quilómetros por hora. Está avaliado em 150 mil euros. A segunda é um Mercedes CLS avaliado em cerca de 100 mil euros.

Uma das viaturas ficará em Lisboa e a outra no Porto, sendo que ambas estarão exclusivamente dedicadas ao transporte de órgãos, adianta GNR.

Nos últimos dez anos, a GNR já realizou 2 836 transportes de órgãos, empenhando cerca de 5 700 militares e percorrido mais de meio milhão de quilómetros.



"A qualidade e segurança da transplantação de órgãos depende do tempo necessário para o seu transporte, competindo assim à GNR, e em respeito das condições de segurança, chegar ao destino no menor tempo possível, contribuindo deste modo para o salvamento de mais uma vida", informam os militares na sua página do Facebook.