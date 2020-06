GNR combate corridas ilegais e apreende nove veículos em Almada e Barreiro

Rogério Matos Hoje às 16:50 Facebook

O fenómeno crescente de corridas ilegais nas autoestradas e vias rápidas na região de Setúbal levou o Destacamento de Trânsito da GNR a montar operações stop no IC21 no Barreiro e IC20 em Almada, onde apreendeu nove veículos transformados com vista ao aumento da velocidade.

A operação realizou-se entre a noite de sexta-feira e madrugada de sábado nos dois pontos referenciados pela GNR pela realização de corridas ilegais.

Durante quatro horas, os militares apreenderam nove veículos por alterações às características construtivas e autuou 109 condutores por violações do código da estrada.

O JN apurou que nenhum dos veículos apreendidos era procurado pelas autoridades como tendo estado envolvido em corridas ilegais ou noutros crimes. Os seus proprietários, também sem mandados judiciais contra eles, foram notificados para levarem o veículo a uma inspeção extraordinária.

Das operações resultaram ainda dois detidos por condução de veículo sem habilitação legal para conduzir, um detido por desobediência por circular com um veículo que já se encontrava apreendido e três veículos apreendidos por falta de seguro de responsabilidade civil.