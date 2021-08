Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Perícias foram entregues ao Ministério Público. Procurador decidirá agora se tem informação suficiente para concluir inquérito ou se requer mais provas

A GNR concluiu as diligências requeridas pelo Ministério Público, no âmbito da investigação às causas do acidente que vitimou Sara Carreira. Na posse dos resultados periciais, o procurador responsável pelo caso decidirá se deverão ser realizadas mais perícias ou se já há informação suficiente para concluir o inquérito.