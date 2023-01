GNR confunde açúcar com cocaína, mas juiz mantém suspeito preso

Alexandre Panda Hoje às 08:52 Facebook

Homem foi detido em Moncorvo com pó branco e ficou em prisão preventiva. A medida de coação foi confirmada depois de o laboratório dizer que não era droga.

Um homem, de 46 anos, está em prisão preventiva desde o final de maio do ano passado, após ter sido detido com cerca de 40 gramas de um produto que a GNR suspeitou ser cocaína. Afinal, meses depois, as análises revelaram tratar-se de açúcar, mas o Ministério Público (MP) e o juiz de instrução criminal de Torre de Moncorvo decidiram mantê-lo preso por suspeita de integrar uma rede de trafico transmontana.

Foi no final de tarde do passado dia 31 de maio que Manuel Lourenço Gomes, um cidadão português residente em Verín, próximo de Ourense, Espanha, foi abordado pela GNR. No porta-luvas da carrinha Nissan que conduzia tinha um pacote embrulhado em prata com 39 gramas de pó branco. Os militares terão realizado um teste rápido numa farmácia local para verificar se se tratava de cocaína. No auto oficial da GNR, a que o JN teve acesso, pode ler-se que a substância reagiu positivamente ao teste de estupefaciente.