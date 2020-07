GNR da Feira deteve nove pessoas suspeitas de tráfico de droga

Salomão Rodrigues Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Feira deteve, na madrugada deste domingo, oito homens e uma mulher suspeitos de integrarem uma rede de tráfico de droga que operava maioritariamente em Santa Maria da Feira.

A operação, que envolveu cerca de 130 militares, decorreu na sequência de uma investigação que durava há oito meses pelo crime de tráfico de estupefacientes.

No decorrer das diligências policiais, foram realizadas 14 buscas domiciliárias, quatro buscas em veículos e uma num estabelecimento. Foi, ainda, dado cumprimento a nove mandados de detenção, nos distritos de Aveiro, Porto e Viseu, culminando na apreensão de diverso material relacionado com a atividade criminosa, designadamente, centenas de doses de estupefacientes, maioritariamente cocaína de inalar, haxixe e liamba, artigos e material de corte de produto estupefaciente, quatro viaturas ligeiras, dinheiro e outros objetos com interesse processual.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 36 anos, a maioria desempregados e com antecedentes criminais por crimes de furto, roubo e tráfico de estupefacientes, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira amanhã, dia 13 de julho, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço da Unidade de Intervenção (UI), da estrutura de investigação criminal, territorial e de intervenção dos Comandos Territoriais de Aveiro, Porto, Viseu e Leiria, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.