GNR de apoio a idosos suspeita de burla milionária a professora reformada

A Guarda já abriu processo disciplinar que abrange outro militar do comando territorial de Bragança. Vítima diz que estava "fragilizada" e foi convencida a passar cheque de 155 mil euros.

Dois militares do comando territorial da GNR de Bragança, incluindo uma guarda afeta ao Programa Apoio 65 - Idosos em Segurança, estão a ser investigados por alegada burla a uma idosa, que terá emitido um cheque de 155 mil euros em nome da sogra da militar, quantia que foi levantada no banco. A vítima, uma professora primária aposentada, de 81 anos, também terá passado a titularidade de uma conta bancária, com um depósito a prazo no valor de centenas de milhares de euros, para a militar investigada, que já foi galardoada com uma medalha de mérito.

O Comando Geral da GNR confirmou ao JN que está a investigar o caso internamente e também já o encaminhou para o Ministério Público, garantindo que "está disponível para colaborar em todas as diligências processuais que daí advenham".