GNR de Braga apreende arma acessível a crianças

A GNR de Braga apreendeu uma pistola que estava acessível a duas crianças, de cinco e de sete anos, na freguesia de Crespos, nos arredores de Braga, sendo que a mais nova terá tentado disparar a arma de fogo.

"Na sequência de uma denúncia em que dois menores, com cinco e sete anos tinham livre acesso a uma arma de fogo, foi possível apurar que efetivamente a arma não se encontrava nas condições de acondicionamento, designadamente num cofre, com cadeado no gatilho", explica a GNR, esta quinta-feira, em comunicado.

Foi executado um mandado de busca domiciliária, na passada terça-feira (dia 2), levando à apreensão de uma arma de alarme e um carregador com cinco munições, segundo a GNR de Braga, que comunicou o caso ao Ministério Público da Comarca de Braga e à Comissão Proteção de Crianças e Jovens de Braga.

A GNR relembra que, para possuir uma arma de fogo legalmente, é necessário respeitar algumas normas de segurança em casa, como colocá-la dentro de um cofre ou armário de segurança não portáteis. Outra solução, sublinha a GNR, é o portador retirar à arma peça cuja falta impossibilite o seu disparo, que deve ser guardada separadamente, ou apor-lhe cadeado ou outro mecanismo que impossibilitem o seu uso.