GNR de Bragança recupera quatro carros furtados

Glória Lopes Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Bragança anunciou esta segunda-feira a recuperação de quatro automóveis que haviam sido furtados, em Lourosa, no distrito de Aveiro, e que se presume tinham como destino serem desmantelados.

A ação da GNR teve lugar na passada quinta-feira e foi realizada no decurso de uma investigação por furto de veículos que teve início em Miranda do Douro e que durava há cerca dois anos. Os veículos eram furtados para posterior desmantelamento e venda em peças.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Aveiro, que realizou uma busca domiciliária e três em armazéns/sucatas em Lourosa, que culminaram na apreensão de quatro veículos, sendo que um deles constava para apreender em França, dois em Portugal e sobre o último recaiam fortes indícios de ter sido furtado, divulgou o comando da GNR de Bragança.

Durante as diligências foram apreendidas nove centralinas, três componentes de airbags, dois autorrádios e um bastão extensível.

No âmbito deste processo, já foi detido um homem de 62 anos, identificados dois homens, com 24 e 46 anos, e uma mulher, de 42 anos, todos por furto. Destaca-se ainda a apreensão de quatro automóveis, três motores, 49 centralinas de automóveis e quatro armas de fogo. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro.