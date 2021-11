GNR de folga apanha cadastrado a furtar garagem do seu prédio em Penafiel

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:37 Facebook

Detido é suspeito de ter realizado mais de 20 furtos para vender bicicletas e televisões pela Internet. Regressou à cadeia, onde tinha cumprido uma pena de oito anos pelo mesmo tipo de crime

Um homem, de 33 anos, foi apanhado por um militar da GNR de folga a furtar a garagem do prédio onde morava, em Penafiel. As diligências que se seguiram permitiram descobrir que o indivíduo realizou mais de 20 furtos semelhantes e vendeu bicicletas, rebarbadoras e televisões, através de plataformas virtuais para toda a região Norte. Muito desse material foi, agora, devolvido pelos compradores e outro foi encontrado na casa de um ladrão, que abandonou a cadeia em abril do ano passado, no âmbito da libertação extraordinária de reclusos em período de pandemia, depois de cumprir parte de uma pena de oito anos por crimes iguais.

Quando saiu da prisão, o cadastrado ainda arranjou trabalho, mas foi despedido há alguns meses e, desde essa altura, terá regressado à atividade criminosa que já lhe tinha valido a pena pesada. No passado, o indivíduo chegou a entrar em habitações, durante a madrugada e com os proprietários na cama, para furtar tudo o que podia.