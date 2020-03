GNR de folga apanha pai a violar filha de nove anos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:07 Facebook

Um homem de 33 anos foi apanhado em flagrante a violar a própria filha, de nove anos. O detido foi colocado em prisão preventiva.

O caso aconteceu na última terça-feira, numa freguesia do concelho de Lousada, e o indivíduo foi imediatamente detido por um militar da GNR que, no dia de folga, estava a praticar exercício físico, numa zona florestal para onde o progenitor tinha levado a criança com a intenção de cometer o crime às escondidas.

Segundo o JN apurou, o militar, que integra o Destacamento de Trânsito de Penafiel da GNR, estava a gozar a folga e, como é seu hábito, decidiu fazer uma corrida nas imediações de casa. O guarda estava já a passar numa zona florestal, raramente frequentada pelos habitantes da localidade, quando identificou um homem e uma menina num local ainda mais escondido. Como estranhou a presença daquelas pessoas, foi ao seu encontro e logo viu o homem com as calças em baixo e a abusar sexualmente da criança.