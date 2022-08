GNR de folga salva homem de morrer engasgado

TRA Hoje às 12:37 Facebook

Um homem que estava com dificuldades em respirar e prestes a desfalecer foi salvo por um sargento da GNR que se encontrava de folga. A mulher do homem fez questão de enviar um agradecimento ao "anjo" colocado no seu caminho.

O caso ocorreu a 24 de junho na feira PIMEL, em Alcácer do Sal, mas só agora foi revelado. Uma família encontrava-se a jantar quando, sem que nada o fizesse prever, um homem engasgou-se, não conseguindo respirar. A mulher ficou aflita e desesperada.

"Eu tentei ajudá-lo, mas as minhas tentativas de nada valeram e o meu marido continuava sem respirar e a começar a desfalecer", lê-se numa nota enviada à GNR. Eis que surgiu um desconhecido que também se encontrava na feira com a família.

O homem interveio e fez a manobra de Heimlich, conseguindo dessa forma que o engasgado voltasse a respirar. O homem identificar-se-ia depois como João Carapinha, sargento da GNR a prestar serviço nos GIPS em Grândola. Segundo a mulher da vítima, o militar explicou que conseguira salvar o seu marido graças aos conhecimentos de primeiros socorros adquiridos na GNR.

"Posso mesmo dizer que o sargento João Carapinha foi um anjo que Deus colocou no nosso caminho naquele dia", avança a mulher, prestando agradecimento público ao militar pela sua "rápida intervenção que permitiu um final feliz".

"Ao sargento João Carapinha o meu eterno agradecimento e à Guarda Nacional Republicana os meus parabéns por terem nos seus quadros pessoas com elevados valores humanos", termina a mulher.