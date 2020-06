GNR de Paredes recuperou carro furtado há um mês em Guimarães

Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Paredes, distrito do Porto, deteve um homem suspeito de furto e recuperou um veículo que havia sido furtado em Guimarães há um mês.

"O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Paredes, deteve um homem de 30 anos", no dia 4 de junho, e recuperou um veículo que havia sido furtado no concelho de Guimarães, há um mês, informou a GNR, em comunicado.

"No âmbito de um policiamento de proximidade, os militares da GNR abordaram uma viatura", revela a Guarda, em comunicado. A "postura suspeita" do condutor, motivou a fiscalização, tendo sido apurado que "a viatura havia sido furtada no dia 6 de maio, na cidade de Guimarães".

O suspeito foi detido e "a viatura, após reconhecimento, foi entregue ao seu legítimo proprietário", esclareceu a GNR. O detido, sem antecedentes criminais, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.