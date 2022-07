GNR de Sesimbra acorre a roubo em Almada por falta de meios

Rogério Matos Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma patrulha da GNR de Sesimbra teve que acorrer a um roubo numa habitação no Monte da Caparica, a mais de 30 quilómetros, devido à indisponibilidade de meios no Destacamento de Almada. O caso ocorreu às 21.13 horas desta terça-feira e o suspeito colocou-se em fuga com o telemóvel e a carteira do morador roubado.

Foi a vítima que após o roubo alertou as autoridades. De acordo com informações recolhidas pelo JN, havia uma única patrulha disponível para as áreas da Trafaria, Charneca da Caparica e Costa da Caparica. Essa patrulha foi acionada às 20.30 horas para um atropelamento na Trafaria e no momento do roubo não estava disponível.

Adérito Rodrigues, porta-voz da GNR de Setúbal não confirma que houvesse apenas uma patrulha nas três zonas e refere que "o acionamento de meios de destacamentos vizinhos pode acontecer pela indisponibilidade de meios a uma hora em que haja mais ocorrências".