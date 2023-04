GNR desmantela estufa de canábis no Algarve

AP Hoje às 11:53 Facebook

Um homem, com 36 anos, foi detido, na terça-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Silves por tráfico de estupefacientes. Na Vila de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, os militares descobriram uma estufa de canábis composta por 139 vasos com plantas em fase de germinação.

"No âmbito de uma investigação envolvendo o tráfico de produtos estupefacientes, que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminou na realização de uma busca domiciliária", explica a GNR que destaca a apreensão de 30 plantas, 1,051 quilos de cabeças de plantas canábis, assim como três estufas e equipamento destinado ao cultivo e tratamento da canábis.

O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, é amanhã levado ao Tribunal Judicial de Silves, para o primeiro interrogatório.