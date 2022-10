GNR desmantela fábrica de canábis em Azeitão e detém ex-ator  

Tiago Mesquita, um antigo ator da série "O Bando dos 4", foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes. O suspeito, com a ajuda de outro, levou a cabo desde março uma operação em larga escala de produção e cultivo de canábis numa quinta alugada em Azeitão, concelho de Setúbal. Os dois produziam a droga e vendiam-na a traficantes no distrito de Setúbal.

A GNR, através do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, deteve os dois suspeitos, de 28 e 37 anos, esta quarta-feira. Foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.

A investigação das autoridades foi célere. Começou no passado dia 10 de outubro com uma denúncia que dava conta que, numa quinta em Azeitão, era cultivada canábis. Após várias diligências, como vigilância no terreno, a GNR partiu para as detenções. Foram feitas buscas em Sesimbra e na vivenda em Azeitão, onde era produzida e cultivada a canábis.

Os dois suspeitos eram responsáveis pela produção desde pelo menos março passado. Foi possível apurar que os suspeitos detinham conhecimentos avançados de todas as fases de produção: desde a sementeira, passando pela germinação e posterior recolha e secagem do produto, o qual era posteriormente convertido em três variedades: óleo e resina de canábis, canábis em folha e sumidades devidamente embaladas.

A elevada quantidade de produto leva as autoridades a crer que os suspeitos vendiam-no a intermediários, traficantes que vendiam depois o produto aos consumidores finais no distrito de Setúbal. Na vivenda foram apreendidos mais de 70 quilos de folha de canábis, cerca de um quilo de pólen de haxixe, bem como material para o cultivo e produção da droga.

Os dois suspeitos foram detidos por tráfico de estupefacientes agravado. Esta quinta-feira foram presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação e ficaram em prisão preventiva.

A ação foi levada a cabo pela Unidade de Intervenção (UI) através da Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, e contou com o reforço do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC), do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), bem como do apoio técnico especializado da Direção de Investigação Criminal (DIC) da GNR.