GNR desmantela fábrica de cigarros artesanal em Braga

Uma fábrica de cigarros artesanal foi desmantelada em Braga pelo Destacamento do Porto da Unidade de Ação Fiscal da GNR, tendo sido apreendidos cerca de 129 quilos de folha de tabaco, que dariam para 129 mil cigarros e através dos circuitos comerciais marginais, causaria um prejuízo ao Estado em Imposto de Tabaco e de IVA no valor de 23 mil euros.

Segundo refere a Guarda Nacional Republicana, a fábrica artesanal, que funcionava numa moradia situada no concelho de Braga, foi alvo de busca domiciliária no momento em que ocorria uma entrega de folha de tabaco, ao destinatário, um homem de 59 anos.

Foram confiscados 1230 cigarros para serem introduzidos no consumo, 12600 tubos para cigarros, duas máquinas de entubamento, uma máquina de corte da folha em bruto, uma balança digital. O suspeito foi detido e encontra-se indiciado na prática do crime aduaneiro de Introdução Fraudulenta no Consumo, previsto e punível pelo Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT). Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Braga.

O tabaco teria como objetivo ser comercializado em Portugal sem o cumprimento das respetivas formalidades legais, controlo sanitário, bem como sem o devido pagamento do imposto especial sobre o consumo e imposto sobre o valor acrescentado, segundo refere o comandante do Destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR, capitão Ricardo Amaro.