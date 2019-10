GNR desmantela plantação de canábis em casa devoluta

Rogério Matos Hoje às 15:21 Facebook

A GNR desmantelou no sábado uma plantação de canábis com três metros de altura numa casa devoluta em Fernão Ferro, Seixal, e deteve um homem de 50 anos, de nacionalidade angolana, quando este cuidava das plantas.

Ao que o JN apurou, a operação decorreu na tarde de sábado e surgiu no seguimento de uma denúncia anónima recebida pelos militares.

Dois carros patrulha do Posto da GNR de Fernão Ferro seguiram para a casa devoluta, numa zona erma de Fernão Ferro, e no interior os militares encontraram a funcionar um sofisticado sistema de plantação, com mecanismos de rega e secagem. Foram apreendidos dois pés de canábis com cerca de três metros de altura.

O suspeito, sem antecedentes criminais, foi libertado durante a tarde e notificado para se apresentar na segunda-feira ao Ministério Público no Seixal.