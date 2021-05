GNR desmantela rede que atuava no Norte e recupera 35 carros roubados

Reis Pinto Hoje às 09:40 Facebook

A GNR, em coordenação com o DIAP de Santa Maria da Feira, deteve 13 pessoas e apreendeu 35 viaturas roubadas, centenas de documentos, catalisadores, peças de viaturas desmanteladas, 200 litros de gasóleo e 16 mil euros em dinheiro.

A operação, denominada "Drive In", decorreu durante todo dia de ontem, segunda-feira, e incidiu numa rede que se dedicava ao furto, recetação e viciação de viaturas, falsificação de documentos, furtos em residências e tráfico de estupefacientes. Foram detidos 13 homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, nos distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Lisboa, Porto e Viseu.

No seguimento de uma investigação que decorria há cerca de um ano e meio, foi desencadeada a operação que visou uma rede criminosa de indivíduos que desenvolvia a sua atividade no norte do distrito de Aveiro e com ligações a outras zonas do país.

Esta operação foi desenvolvida em diversos concelhos - Braga, Espinho, Estarreja, Gaia, Guarda, Loures, Mangualde, Oliveira de Azeméis, Ovar e Santa Maria da Feira - tendo sido dado cumprimento a 11 mandados de detenção fora de flagrante delito, tendo ainda sido realizadas 64 buscas domiciliárias.

Foram apreendidos 35 viaturas, centenas de placas VIN, certificados de matrícula e documentos de viaturas, 40 catalisadores, quatro bancadas de oficina de mecânica auto, várias caixas/malas e tróleis de ferramentas, diversas peças de viaturas desmanteladas, artigos furtados de viaturas, peças em ouro e uma pistola de alarme.

Durante as buscas foram ainda encontrados réplicas de armas, 21 munições de calibre 6,35 mm, 200 litros de gasóleo, 20 botijas de gás, artigos de construção e ferramentas, 400 doses de haxixe e 16 mil euros em dinheiro.

Na operação estiveram envolvidos 270 militares da GNR provenientes dos comandos territoriais de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém e Lisboa, bem como da Unidade de Intervenção e o apoio da PSP.

Os detidos serão ouvidos, esta terça-feira, em primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal de Santa Maria da Feira, para aplicação de medidas de coação.