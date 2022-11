GNR desmantelou a maior rede de tráfico a operar na zona Oeste

Reis Pinto Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve quatro homens e três mulheres por tráfico de droga nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Porto de Mós e Rio Maior. A investigação durava há um ano e foram apreendidos milhares de doses de droga

Na operação, que decorreu ontem, na sequência de diligências do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha, foram detidas setes pessoas, com idades compreendidas entre os 21 e os 65 anos, que integravam o que a GNR considera "a maior rede de tráfico de estupefacientes da zona Oeste.

Os militares deram cumprimento a quatro mandados de detenção e 64 mandados de buscas, das quais 17 domiciliárias e 47 em veículos, terrenos, estabelecimentos e armazéns, tendo sido 4610 doses de cocaína, haxixe, 20 comprimidos de metadona, produto de corte, cinco balanças de precisão, 17 veículos e 17 285 euros em dinheiro.

PUB

Foram ainda constituídos arguidos quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 31 e 47 anos, alguns dos quais também com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, furto e roubo.

Os detidos vão ser ouvidos hoje em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, do Destacamento de Intervenção de Leiria e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção e PSP.