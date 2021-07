GNR desmantelou rede de tráfico de droga e apreendeu 30 quilos de haxixe

AC Hoje às 07:48 Facebook

Uma operação da GNR resultou na detenção de 18 homens e na apreensão de 30 quilogramas de haxixe, além de várias armas e três viaturas.

A operação, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial de Lisboa da GNR, estendeu-se pelos concelhos de Sintra, Vila Franca de Xira e Lagos e levou à detenção de oito homens, com idades compreendidas entre os 27 e os 55 anos.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 18 meses, por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda deram cumprimento a 16 mandados de busca, 11 domiciliárias e cinco em garagens", na segunda-feira, esclarece a GNR, em comunicado.

Os 18 detidos são suspeitos de "tráfico de estupefacientes, posse ilegal de arma e posse de arma proibida" e vão ser presentes, esta terça-feira, ao Tribunal Judicial de Loures para aplicação de medidas de coação.

Na operação, denominada de "Serra Vermelha" e que contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial de Faro, Unidade de Intervenção (UI) da GNR e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), foram apreendidos 30 quilogramas de haxixe, 287 doses de canábis e 46 de cocaína.

As buscas permitiram, ainda, encontrar dois pés de canábis, três viaturas, quatro armas de fogo, sete armas brancas, 118 munições, cinco balanças de precisão, 18 telemóveis e 2 110 euros em numerário, informou a GNR.