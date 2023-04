GNR desmantelou rede e apreendeu 10 mil doses de droga

A GNR deteve seis homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos, por tráfico de estupefacientes nos distritos de Aveiro e no Porto. As diligências do Núcleo de Investigação Criminal de Oliveira de Azeméis permtiram, ainda, apreender mais de 10 mil doses de droga, armas e dinheiro.

A operação decorreu esta segunda-feira no âmbito de investigações que decorreram durante 13 meses. As diligências permitiram apurar que os suspeitos operavam em rede, dedicando-se à venda de droga em Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Castelo de Paiva e Vila Nova de Gaia.

Foram cumpridos três mandados de detenção e nove de busca (seis domiciliárias e três não domiciliárias) e apreendidos 109 doses de haxixe, 2 100 de heroína, 1 819 de cocaína, 6 131 de MDMA, 25 de liamba, cinco garrafas de óxido nitroso ("droga do riso"), uma arma, calibre 6,35 mm, uma carabina, calibre 9 mm, uma carabina de ar comprimido, munições, uma soqueira, quatro veículos 4 304 euros e 110 francos suíços (112 euros) em dinheiro e diverso material informático e utensílios utilizados na produção, doseamento e embalamento da droga.

PUB

A operação envolveu uma centena de operacionais, das valências de Investigação Criminal e Intervenção e contou com o reforço da Unidade de Intervenção e ainda com o apoio da PSP.