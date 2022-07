GNR desmantelou rede luso-espanhola de venda ilegal de tabaco

Reis Pinto Hoje às 16:24 Facebook

A GNR, através da Unidade de Ação Fiscal (UAF), desmantelou "uma vasta rede organizada de dimensão internacional que se dedicava à comercialização ilegal produtos de tabaco em Portugal e Espanha". Na operação realizada em colaboração com a Guardia Civil de Badajoz, foram detidos três homens e apreendidos folha de tabaco, cigarros de fabrico artesanal cerca de 30 mil euros em dinheiro.

A operação, realizada pelo Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, entre os dias 27 de junho e esta segunda-feira, teve por objetivo "desmantelar as bases logísticas de armazenamento, tratamento, embalamento e distribuição de produtos de tabaco, nomeadamente folha de tabaco triturada, bem como pôr fim à atividade criminosa que se encontrava em curso, que se presume ter lesado os interesses económicos do Estado Português em mais de um milhão de euros".

Segundo revelou esta quinta-feira a Unidade de Ação Fiscal, foram cumpridos em Portugal três mandados de detenção fora de flagrante delito e a 55 mandados de busca, 24 domiciliárias e 31 em armazéns, garagens e veículos.

Foram apreendidos mais de 120 quilos de folha de tabaco de corte fino, cerca de seis mil cigarros de fabrico artesanal, diversas máquinas utilizadas na trituração e acondicionamento dos produtos de tabaco, matérias-primas diversas utilizadas na produção ilícita, como tubos para cigarros, mais de 30 mil euros em dinheiro, 17 automóveis e diversos equipamentos informáticos.

Foram detidos três homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 52 anos, nos distritos de Lisboa, Setúbal e Évora.

A UAF realça que "ao longo da investigação, que decorreu no último ano, foi apreendido um total de cerca de 3.5 toneladas de produtos de tabaco, nomeadamente folha de tabaco e tabaco de corte fino, e detidas mais quatro pessoas para além das já mencionadas, as quais se encontravam diretamente relacionadas com a prática dos ilícitos em investigação, cuja prestação tributária em dívida ao Estado Português ascendia a 712 477,50 euros".

Foram ainda constituídos 10 arguidos, com idades compreendidas ente os 23 e os 62 anos, indiciados pela prática de factos suscetíveis de consubstanciar o crime de associação criminosa, introdução fraudulenta no consumo qualificada, fraude fiscal qualificada e recetação de mercadoria objeto de crime aduaneiro.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Lisboa.

No plano da cooperação judiciária internacional a operação contou com a intervenção da EUROJUST, para agilização da realização de diligências processuais.

No decurso da operação foram empenhados 118 militares de diversas unidades da GNR, nomeadamente da Unidade de Ação Fiscal, da Unidade de Intervenção (UI) e do Comando Territorial do Setúbal, contando ainda com o apoio da PSP.