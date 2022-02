GNR desmantelou rede que importava droga de Espanha

R.P. Hoje às 12:04 Facebook

A GNR apreendeu, em Grândola e no Estoril, 3,95 quilos de haxixe, 15,86 de canábis, 1135 euros em dinheiro, 4440 euros em notas falsas, uma pistola e dois carros. A rede comprava a droga em Espanha e vendia a traficantes de todo o país. Foram detidos uma mulher e dois homens, com idades entre os 31 e os 37 anos.

A operação, a cargo do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almada da GNR, realizou-se na quinta-feira na sequência de uma investigação que decorre há cerca cinco meses, e que teve origem numa apreensão de droga na Trafaria.

"No decorrer das diligências policiais, foi possível constatar a existência de uma rede que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, através da obtenção do produto estupefaciente, proveniente do sul de Espanha, e à venda direta a diversos traficantes que operam em várias zonas do país", revelou a GNR.

Foram realizadas duas buscas domiciliárias e duas em veículos, tendo sido apreendidos 3,959 quilos de haxixe, 15,865 de canábis, duas viaturas, uma pistola e oito munições de calibre 7,65 mm, dois telemóveis, dois documentos de identificação falsa, 1135 euros em dinheiro e 4400 euros em notas falsas.

Os detidos permanecem nas instalações da Guarda até serem ouvidos, na tarde desta sexta-feira, em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Almada, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço Destacamento de Trânsito de Setúbal, do Destacamento Territorial do Montijo e com o apoio da PSP.