GNR desmantelou rede que vendia droga em Coimbra e Lisboa

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga e deteve dois homens e duas mulheres, em Coimbra. Durante a operação foram apreendidos heroína, cocaína, mais de 16 mil euros e três automóveis.

A ação culminou diligências do Núcleo de Investigação Criminal de Cantanhede e, entre a passada terça-feira e ontem, foram detidas quatro pessoas com idades compreendidas entre os 32 e os 60 anos.

"No decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, foi desencadeada uma operação policial para desmantelar uma grande e organizada cadeia de fornecimento de estupefacientes no distrito de Coimbra. No decorrer das diligências de investigação foi possível apurar que os suspeitos procediam à venda do produto estupefaciente em vários locais do distrito de Coimbra e Lisboa, pelo que foram realizadas nove buscas, das quais cinco domiciliárias e quatro em veículos", refere a GNR em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Foram apreendidos 2 953 doses de cocaína, 1 043 de heroína, cinco de canábis resina, haxixe, 16 160 euros em dinheiro, três automóveis, uma balança de precisão, material relacionado com armazenamento e corte de estupefaciente, mangueiras e recipientes utilizados em furtos de combustível e várias ferramentas.

No decorrer das diligências apurou-se ainda que um dos veículos apreendidos havia sido furtado, na cidade de Coimbra, no início do mês de outubro.

Os detidos foram ouvido no Tribunal Judicial de Coimbra, onde foi decretada a medida de coação de prisão preventiva a dois homens e uma mulher.

Esta operação contou com o reforço do Comando Territorial de Viseu, da Unidade de Intervenção, da Direção de Investigação Criminal e com a colaboração de agentes da PSP.