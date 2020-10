JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

Após denúncia de uma festa ilegal, militares da GNR deslocaram-se até ao Sítio do Corotelo, em São Brás de Alportel.

No local, depararam-se com uma festa animada por música ao vivo num estabelecimento de bebidas. Foi dada para ordem para parar a festa, as cerca de 50 pessoas presentes foram desmobilizadas e o proprietário foi identificado e alvo de um auto de contraordenação.