GNR detém casal suspeito do cultivo de tráfico de canábis em Alandroal

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:19

Um homem e uma mulher, de 31 e 48 anos, respetivamente, foram detidos na terça-feira, suspeitos do cultivo e tráfico de estupefacientes, em Alandroal, pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

Ao que o JN conseguiu apurar, as detenções foram realizadas no âmbito da operação "Ouro Verde", numa investigação que durou cerca de um mês e que culminou no cumprimento de um mandado de busca domiciliária onde foram apreendidos 33 pés de canábis; 15 frascos e 12 embalagens com folhas de canábis, totalizando 6,680 kg de produto; sete recipientes com líquidos derivados de canábis; dois computadores portáteis; dois telemóveis; duas balanças; um tablet; diverso material laboratorial e 1500 euros em dinheiro.

As plantas de canábis e outros produtos derivados têm um valor estimado superior a 100 mil euros.

A operação levada a cabo pelo Posto Territorial de Alandroal e pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Reguengos de Monsaraz contou com o empenhamento de 44 militares, 12 viaturas, uma embarcação e três canídeos.

Os detidos serão presentes esta quarta-feira ao Tribunal Judicial de Redondo, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.