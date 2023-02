GNR detém cinco indivíduos na posse de quase 600 artigos contrafeitos

Um homem e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 58 anos, foram detidos suspeitos de contrafação de 578 artigos, no concelho de Arronches, no distrito de Portalegre, pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Elvas da Guarda Nacional Republicana.

Ao que o JN conseguiu apurar, as detenções ocorreram no âmbito de uma fiscalização a uma feira na localidade de Esperança que visou o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.

Na posse dos detidos os militares da Guarda encontraram artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente, roupa, calçado e acessórios de moda. Questionados pelo JN, a GNR preferiu não atribuir um valor a todos estes artigos, visto "serem muitas as marcas contrafeitas", cujo valor é desconhecido pelos militares.

PUB

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Portalegre.