GNR detém dois suspeitos de furto de catalisadores na Costa de Caparica

A GNR deteve, este domingo, dois homens por suspeitas de furto de catalisadores de automóveis, na Costa de Caparica, no concelho de Almada.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que os militares do posto da Costa de Caparica surpreenderam os dois suspeitos, de 21 e 26 anos, depois de terem recebido uma denúncia para a ocorrência do furto.

Segundo a mesma fonte, com a chegada da GNR ao local, dois homens colocaram-se em fuga num automóvel, mas acabaram por ser detidos pelos militares da Guarda, após uma perseguição.

Foram apreendidas aos suspeitos várias ferramentas alegadamente relacionadas com a prática dos furtos, nomeadamente um macaco elevador de veículos, uma rebarbadora sem fios e vários discos, adiantou.

Os detidos ficaram sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR) e foi elaborado pela GNR o auto de notícia que será remetido para o Ministério Público.