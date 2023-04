GNR detém em Gaia burlão do amor que atacava nas redes sociais

T.R.A. Hoje às 16:18 Facebook

Abordava mulheres nas redes sociais e seduzia-as até iniciar um relacionamento amoroso. Depois, alegava problemas de saúde de familiares para lhes extorquir dinheiro. O burlão foi detido pela GNR de Gaia e apurou-se que tinha um mandado de detenção para cumprir quatro anos e dez meses de prisão por crimes similares.

A burla chegou ao conhecimento da GNR na passada semana através de uma denúncia. Os militares de imediato desencadearam diligências que culminaram na localização e detenção do suspeito, um homem de 54 anos de idade.

Segundo um comunicado da GNR, apurou-se que o suspeito dava-se a conhecer a mulheres e iniciava diálogos com as mulheres através das redes sociais. Após conseguir a confiança das vítimas, mantinha relacionamentos amorosos com elas. Depois, "começava a alegar problemas de saúde de familiares e falta de capacidade financeira, solicitando às vítimas diversas quantias monetárias para fazer face às despesas", conta a GNR em comunicado.

No momento da detenção estava na posse de 860 euros, que alegadamente pertenceria a uma das vítimas, que foram de imediato apreendidos.

No decorrer das diligências policiais foi possível verificar que pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de quatro anos e dez meses, por nove crimes similares, que vinha praticando desde 2010.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto para cumprir pena.