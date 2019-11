GNR detém em Melgaço duas mulheres por furto em loja

Hoje às 17:16 Facebook

A GNR informou, na sexta-feira, ter detido, em Melgaço, duas mulheres, de 19 e 30 anos, pelo crime de furto em estabelecimento comercial.

Em comunicado, aquela força policial adiantou que a detenção, em flagrante delito, resultou de uma denúncia.

Os militares deslocaram-se ao local, tendo intercetado as suspeitas em flagrante, quando estas iniciavam a fuga numa viatura.

Os militares "conseguiram apurar que, enquanto as mulheres furtavam material de forma dissimulada, dois homens, de 23 e 18 anos, aguardavam no interior da viatura, no sentido de facilitar a fuga".

No decorrer da ação, na quinta-feira, "as mulheres foram detidas, e os dois homens identificados e constituídos arguidos, tendo ainda sido realizada uma busca ao veículo que resultou "na recuperação do material subtraído, nomeadamente dois 'tablets', três garrafas de 'whisky', e diversos produtos de cosmética, alimentação, limpeza, eletrónica e vestuário.

Presentes ao juiz do Tribunal Judicial de Melgaço, foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência.

Já os dois arguidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.