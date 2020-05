GNR detém grupo que preparava ajuste de contas

Salomão Rodrigues Hoje às 11:21 Facebook

A GNR de Lourosa, na Feira, deteve quatro homens por posse de armas proibidas que estariam a planear um ajuste de contas contra outro grupo.

A detenção dos quatro indivíduos, com idades entre os 19 e os 23 anos, aconteceu em Lourosa quando, no decorrer de um patrulhamento, os militares abordaram um grupo de homens munidos com armas proibidas.

Na sequência das diligências, que acabariam por contar com o apoio do Posto Territorial de Santa Maria de Lamas, a GNR apurou que o quarteto estaria a planear um ajuste de contas. "A intenção do grupo seria agredir um outro grupo de pessoas, para um provável ajuste de contas", explicou a GNR.

Os militares apreenderam um taco de madeira, um pé de cabra, um aziar e um taco de plástico.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.