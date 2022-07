GNR detém homem a atear fogo em Santa Maria da Feira

JN/Agências Hoje às 10:50 Facebook

A GNR deteve na madrugada de sexta-feira um homem de 47 anos que estava a atear um fogo numa zona agrícola perto de uma área residencial de Santa Maria da Feira, informou hoje a força militar.

Segundo um comunicado, na sequência de um alerta de incêndio a informar que um homem estava a atear fogo em zona agrícola confinante com uma área residencial, os militares da GNR deslocaram-se ao local e conseguiram intercetar o presumível autor do crime.

O incêndio que tinha provocado foi entretanto "controlado e apagado", devido "à rápida intervenção" dos militares destacados para o local e a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Arrifana.

O detido, com antecedentes criminais por furto e violência doméstica, foi constituído arguido, tendo o caso transitado para o Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira e posteriormente para a Polícia Judiciária.

No sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que este ano já se registaram 47 detenções por crimes relacionados com o fogo, enquanto no mesmo período do ano passado tinham sido apenas 29 os detidos.

Além disso, no ano passado, por esta altura, estavam identificados 356 suspeitos, enquanto este ano, até agora, há 518 suspeitos, disse, sublinhando que "as autoridades estão a cumprir os seus deveres de fiscalização", afirmou o ministro.