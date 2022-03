GNR detém homem por violência doméstica e apreende besta

Beatriz Azeredo Hoje às 21:50 Facebook

Um homem, de 47 anos, foi detido, esta quarta-feira, em Paio Pires, no Seixal, por crime de violência doméstica de que foi vítima a sua companheira, de 44 anos.

A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas (NIAVE) de Almada, apurou que o mesmo exercia violência física, psicológica e verbal sobre a vítima, que tinha.

Segundo informou em comunicado o Comando Territorial de Setúbal, no decorrer das diligências policiais foi feito um mandato de detenção e duas buscas, uma domiciliária e outra em oficina, onde foram apreendidos uma besta, um arco, seis flechas, um localizador, uma mira telescópica e uma caixa de chumbos de calibre 5.5 milímetros.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório, por um juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial do Seixal, que decretou as medidas de coação de proibição de contacto e aproximação da vítima e proibição de posse e aquisição de armas de fogo.