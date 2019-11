GNR detém homem que ligava ininterruptamente para posto

Rogério Matos Hoje às 15:58 Facebook

A GNR deteve um homem de 50 anos por ter ligado incessantemente para o posto de Fernão Ferro, no Seixal, com informações falsas que faziam com que ao longo de várias semanas as patrulhas se deslocassem à sua residência.

Só na terça-feira, o homem ligou 17 vezes para o posto, o que fez com que os militares se deslocassem à sua residência para o deter.

O suspeito está indiciado pelo crime de abuso de sinais de perigo, aplicado a quem sem fundamento alerte as autoridades para situações de perigo inexistentes.

Ao que foi possível apurar, o homem encontrava-se alcoolizado e não ofereceu resistência aos militares no momento da detenção, encontrando-se no exterior da residência sozinho.

O caso será investigado pelo Ministério Público do Seixal.