GNR detém jovens caçadores furtivos em Amares

A GNR deteve esta terça-feira três jovens caçadores furtivos, em Amares, acompanhados por um menor, após alegadamente terem disparado contra várias espécies cinegéticas, na freguesia de Carrazedo, Amares, tendo sido apanhados, em fuga, na localidade de Fiscal.

As três detenções verificaram-se na sequência de uma operação stop da GNR de Amares, por causa do controlo das medidas sanitárias relacionadas com a pandemia da covid-19, tendo sido apanhados com armas de pressão de ar supostamente utilizadas na caça ilegal.

Os três detidos foram notificados para se apresentarem, já esta quarta-feira, no Ministério Público junto do Tribunal de Amares, todos por crimes de caça ilegal e condução ilegal o suspeito que conduzia o automóvel, sem ter uma carta que o habilite a ser automobilista, conforme se constatou quando o grupo foi apanhado pela GNR na Estrada Nacional 308.