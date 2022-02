GNR detém mulher em Avis por suspeitas de burla por MB Way

JN/Agências Hoje às 13:23 Facebook

Uma mulher, de 24 anos, foi detida pela GNR por suspeitas da prática do crime de burla, através da aplicação MB Way, no concelho de Avis (Portalegre), revelou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explicou que a suspeita foi detida, em flagrante delito, na terça-feira, por militares do Posto Territorial de Avis, do Comando Territorial de Portalegre.

Numa ação de policiamento de proximidade, junto de "um local referenciado pela prática de crimes de burla através da aplicação MB Way", os militares verificaram que a mulher estava "a proceder ao levantamento" de dinheiro num multibanco, "enquanto usava o telemóvel, denotando um comportamento estranho".

A mulher foi abordada pela GNR, que confirmou que a suspeita "tinha acabado de realizar uma burla através da aplicação MB Way", pelo que foi "detida de imediato".

Na sequência das diligências policiais, os militares apreenderam ainda 400 euros em numerário, bem como o telemóvel utilizado.

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Portalegre.

No comunicado, a GNR aconselhou os cidadãos a estarem, em situações de compra e venda, "particularmente atentos às opções que vão adotar", não devendo aceitar métodos de pagamento desconhecidos, nem seguir instruções de estranhos, entre outras medidas.