GNR detém proprietária de café que jogava às cartas com clientes

Salomão Rodrigues Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A proprietária de um café em São João de Ver, Feira, foi detida, na tarde desta quinta-feira, por incumprimento com as medidas de prevenção impostas no âmbito da Covid-19. A mulher e os clientes jogavam às cartas na esplanada.

A proprietária tinha já sido sensibilizada anteriormente pela GNR para a necessidades de evitar comportamentos que colocavam em causa os devidos cuidados para evitar o contágio entre a clientela.

A GNR voltou ao local, ao início da tarde desta quinta-feira, tendo encontrado um cenário idêntico ao da anterior visita.

Seis clientes, a que se juntou a proprietária do café, encontravam-se a jogar às cartas, num claro incumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência.

A mulher foi detida, posteriormente identificada e constituída arguida, aguardando o desenrolar do processo com o Termo de Identidade e Residência.

A GNR da Feira tem efetuado dezenas de ações de fiscalização e sensibilização junto de alguns negócios de restauração e cafés, mas apesar dos alertas muitos dos negócios continuam abertos, facilitando desta forma o aumento do contágio.