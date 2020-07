GNR detém três suspeitos de assaltos a lojas e casas em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 18:29 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe, deteve, na última terça-feira, dois homens e uma mulher, com idades entre os 25 e os 35 anos, suspeitos de furtos a lojas e residências em Fafe.

Esta força policial investigava há quatro meses estes furtos em Fafe e foi deter os suspeitos, fafenses, em Viana do Castelo.

Após cinco buscas domiciliárias e uma a um veículo foram apreendidas peças em ouro, cinco chaves mestra, peças de bijuteria, três telemóveis e 180 euros em numerário.

Os detidos, dois com antecedentes criminais por furtos e roubos, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Fafe.