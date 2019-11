GNR detém três suspeitos do crime de lenocínio em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 12:17 Facebook

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 50 e os 73 anos, foram detidos em Ourique por suspeita do crime de lenocínio.

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel (NIC), do Comando Territorial de Beja da GNR, deram cumprimentos a três mandatos de busca, dois domiciliários e um em veículo, no Monte dos Almos, localizado na União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia, concelho de Ourique.

Os suspeitos dirigiam um estabelecimento de diversão noturna e no mesmo edifício existiam quartos destinados à prática da prostituição, tendo na sequência das buscas sido apreendidos 4.235 euros em numerário, seis telemóveis e dezenas de artigos e documentos relacionados com a prática do crime de lenocínio.

Dos três detidos, o indivíduo de 50 anos já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, enquanto a mulher se encontrava em situação irregular em Portugal, tendo sido notificada para comparecer no Serviço de Estrangeiro e Fronteiras.

Os dois homens foram levados na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Ourique para primeiro interrogatório, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos entre eles e apresentações semanais nos postos policiais das áreas de residência.

Além dos militares do NIC de Aljustrel estiveram envolvidos na ação operacionais dos Destacamentos Territorial de Aljustrel e Intervenção de Beja.

Outro caso em Ourique

Numa operação também levada a cabo pela GNR em meados de junho em Aldeia de Palheiros, a escassos 5 quilómetros da sede de concelho, que envolveu a realização de mais de duas dezenas de buscas domiciliárias, incluindo um escritório de contabilidade, foi encerrado um estabelecimento de diversão noturna e detido o proprietário do espaço.

Manuel Barroz, conhecido como "Manolo", um cidadão espanhol de 59 anos, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e por auxílio à imigração ilegal, viria a ficar em prisão preventiva, medida que dias depois foi alterada para prisão domiciliária.

A GNR apreendeu 11 mil euros em numerário, sete carros, um sistema de videovigilância, duas armas, material informático, três mil preservativos e foram identificadas 15 mulheres de várias nacionalidades