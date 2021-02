GNR deteta café aberto em Cinfães e trava festa ilegal em antigo aviário

Sandra Ferreira Hoje às 16:54 Facebook

A GNR multou 17 pessoas que estavam a violar as medidas implementadas pelo Estado de Emergência, em duas situações distintas, no concelho de Cinfães, onde um café estava a funcionar normalmente e de Oliveira de Frades, localidade onde foi detetada uma festa ilegal, num antigo aviário.

"Na primeira situação, no decorrer de uma ação de patrulhamento, constatou-se que o café estaria a laborar normalmente, desrespeitando as regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e bebidas. No interior do estabelecimento, encontravam-se seis homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos, a consumir, sendo visível em cima da mesa vários produtos alimentares e bebidas alcoólicas", explica a GNR em comunicado.

Proprietário e clientes foram identificados e os militares elaboraram sete autos de contraordenação, "dos quais seis por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário e um por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos", precisa a GNR.

No final da fiscalização o estabelecimento foi encerrado, tendo os clientes regressado ao seu domicílio.

No segundo caso, os militares do Posto Territorial de Oliveira de Frades identificaram oito homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 43 anos, por violação do dever geral de recolhimento domiciliário, no concelho de Oliveira de Frades.

Após denúncia de que estaria a decorrer um evento não autorizado num aviário desativado, os militares deslocaram-se ao local onde constataram que no interior se encontravam os suspeitos a promover uma festa.

"Foram elaborados nove autos de contraordenação por infração ao dever geral de recolhimento domiciliário e um pela realização de evento não autorizado, sendo o promotor notificado para cessar de imediato a infração, sob pena de vir a incorrer no crime de desobediência", adianta a GNR.