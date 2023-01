GNR deteve 15 pessoas e apreendeu 1800 quilos de azeitonas furtadas

Reis Pinto Hoje às 16:55 Facebook

A GNR de Beja deteve 15 pessoas e apreendeu 1760 quilos de azeitona que haviam sido furtadas naquele concelho e em Aljustrel, bem como viaturas e máquinas usadas para colher aquele fruto.

A primeira operação decorreu, domingo, através do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, e permitiu deter seis homens e três mulheres, com idades compreendidas entre 21 e 44 anos, que foram foram detetados a recolher a azeitona, sem que para tal se encontrassem autorizados pelo proprietário.

No seguimento das diligências policiais, foram apreendidos 500 quilos de azeitona, 50 euros em dinheiro, duas viaturas e diverso material relacionado com a colheita e recolha de azeitona do solo. Os nove detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Aljustrel.

Em Beja, militares do Posto Territorial de Moura, detiveram, no sábado, seis homens com idades compreendidas entre os 16 e 42 anos, também eles surpreendidos a furtar azeitona.

Foram apreendidos 1760 quilos de azeitona, quatro máquinas manuais para apanha de azeitona no solo (vulgarmente conhecida como ouriço) e duas viaturas.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja.