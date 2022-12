GNR deteve 22 homens que furtaram quatro toneladas de azeitona

R.P. Hoje às 15:47 Facebook

A GNR deteve, em cinco dias, 22 homens por furto de quatro toneladas de azeitonas, em Beja e Moura. No primeiro daqueles concelhos, e após denúncia, a Guarda surpreendeu nove indivíduos, tendo apreendidos 1960 quilos de azeitona.

As detenções dos 22 suspeitos, com idades compreendidas entre os 19 e os 59 anos, ocorreram entre os passados dias 18 e 22 através de militares dos Postos Territoriais de Barrancos, Cuba, Moura e Vidigueira,

Na primeira situação, em Moura, no âmbito de uma denúncia por furto de produtos agrícolas, os militares deslocaram-se ao local e apuraram que dois jovens, de 19 e 20 anos, apanharam a azeitona sem consentimento do proprietário do olival. Foram localizados e detidos, tendo sido apreendidos 161 quilos daquele fruto, uma máquina manual para a apanha e uma viatura.

No mesmo dia e no mesmo no concelho, também após uma denúncia, foram intercetados quatro suspeitos, com idades entres os 19 e os 23 anos, que já tinham 180 quilos de azeitona numa viatura.

No dia 19, durante uma fiscalização rodoviária, a GNR detetou uma viatura com diversos sacos com azeitonas. Os ocupantes, de 26 e 31 anos, não conseguiram justificar a sua proveniência, tendo sido apreendidos 1123 quilos e o veículo.

Na passada quinta-feira, e após denúncia, os militares surpreenderam cinco homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 59 anos, num olival a apanhar azeitona. Foram apreendidos 885 quilos, duas viaturas, duas máquinas manuais de apanha, uma caixa com ferramentas e cinco baldes de plástico.

No mesmo dia, mas no concelho de Beja, a GNR deteve nove indivíduos, com idades compreendidas entre os 20 e 59 anos, que também se encontravam a furtar azeitonas, tendo sido apreendidos 1960 quilos.

Os 22 detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados aos Tribunais Judiciais de Moura e de Beja.

A GNR relembrou que "a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival poderá configurar crime contra o património".