GNR deteve 32 incendiários este ano, há 2261 pessoas identificadas desde 2018

Sandra Freitas Hoje às 08:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Até 15 de julho, arderam 12 123 hectares de floresta, mais 25% do que no mesmo período do ano passado. Levantadas 1570 multas por falta de limpeza de terrenos.

Entre 1 de janeiro de 2018 e o início de agosto de 2021, a GNR deteve 224 pessoas por incêndio florestal e identificou 2261 pela prática do mesmo crime. Segundo as autoridades, do total de detenções, 32 foram concretizadas este ano, uma média de quatro pessoas por mês.

Apesar de os números se aproximarem dos resultados de 2020 - ano em que a Guarda deteve 38 incendiários até ao final de agosto -, o país vive atualmente um cenário mais negro quanto à dimensão dos incêndios rurais. O último relatório do Instituto da Conservação da Natureza da Natureza e Florestas (ICNF) indica que, até 15 julho, arderam 12 123 hectares de floresta, mais 25% do que no mesmo período do ano passado. Desde janeiro, ocorreram já 20 grandes incêndios, o maior número desde o trágico verão de 2017, em que deflagraram 46 fogos com uma área ardida que ultrapassou os 100 hectares (ver caixa).