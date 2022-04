GNR deteve casal que assaltava café em Gondomar para furtar tabaco

RP Hoje às 11:23 Facebook

A GNR deteve, na madrugada desta quinta-feira, um casal que tentava assaltar um café em Jovim, Gondomar. O objetivo era furtar tabaco.

O alarme do Café Santa Cruz, na rua com o mesmo nome, disparou cerca das 2.35 horas, após um dos elementos do casal, ambos com 35 anos, ter partido a montra e ter entrado no estabelecimento.

No entanto, o facto de a máquina estar presa com uma corrente, impediu o assaltante de a abrir e a chegada pronta da GNR, alertada pelo alarme permitiu a sua detenção.

As autoridades estão agora a investigar a ligação do casal a outros assaltos a cafés e confeitarias em Gondomar, o último dos quais na madrugada de quarta-feira, sempre visando as máquinas de tabaco.