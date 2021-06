GNR deteve dois traficantes com duas mil doses de heroína

Teixeira Correia Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens, de 56 e 58 anos, que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes nos concelhos de Aljustrel e Ourique, foram detidos em flagrante delito, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel. Foram apreendidas cerca de duas mil doses de heroína e outros bens, tendo os dois suspeitos ficado em prisão preventiva.

O mais novo dos suspeitos foi detido na noite da passada sexta-feira, na sequência de uma operação de vigilância da GNR nas proximidades das bombas de gasolina de Aldeia de Palheiros, concelho de Ourique - local conotado com o tráfico de estupefacientes - quando vendia heroína a consumidores. Os militares realizaram duas buscas domiciliárias nas residências dos indivíduos, duas em veículo e uma num estabelecimento que levaram à detenção do suspeito mais velho.

Além da heroína, foi também aprendido um veículo automóvel, cinco telemóveis, cinco facas, uma balança e outros utensílios utilizados no tráfico e 1.230 euros em numerário que as autoridades suspeitam ser proveniente da atividade ilícita.

O primeiro dos arguidos foi presente no Tribunal de Beja e o segundo no de Ourique, tendo a ambos sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, aguardando julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja.

Dada a envergadura da operação, além dos militares do NIC de Aljustrel, a ação contou com o reforço do NIC de Almodôvar, dos Postos Territoriais Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde e Ourique e do Posto de Trânsito de Ourique, tudo efetivos do Comando Territorial de Beja.