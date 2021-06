GNR deteve em Braga cadastrado por tráfico de droga

Joaquim Gomes Hoje às 11:44 Facebook

A GNR deteve um homem, em Braga, suspeito de tráfico de droga em freguesias do concelho de Braga e de Vila Nova de Famalicão.

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos, surpreendeu o suspeito, de 44 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Braga, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três meses.

Os militares da Guarda levaram a cabo diligências policiais que culminaram na detenção do suspeito por vender heroína e cocaína em freguesias dos concelhos de Braga e de Vila Nova de Famalicão, tendo sido realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão de dois automóveis, um motociclo, 740 euros em numerário e dois telemóveis.

O detido, que foi condenado anteriormente a dez anos de pena de prisão, igualmente por tráfico de estupefacientes, tendo saído em liberdade em 2018, está a ser agora presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, para aplicação das medidas de coação.